Наблюдательный совет при «Нафтогазе Украины» проработает еще один год, несмотря на недостатки своей работы и скандальное увольнение Андрея Коболева, бывшего главы компании. Так сказал политолог Тарас Загородний в своем блоге «Загородний говорит».
Прежде всего эксперт низко оценивает работу Наблюдательного совета «Нафтогаза». Но еще большее возмущение у него вызвали недавние слова ее руководителя. «Госпожа Споттисвуд – глава Наблюдательного совета "Нафтогаз Украины", которая живет в Великобритании и непонятно, каким образом имеет отношение к Украине, заявила с британской спесью, что они с большим удовольствием продлят еще на один год контракт в "Нафтогазе"», - рассказывает он.
Загородний объясняет, что ситуация складывается так, будто это сам «Нафтогаз» и украинцы просят Наблюдательный совет продолжать свою работу и готовы и дальше платить колоссальные суммы.
Напоминаем, Загородний заявил, что Министерство топлива и энергетики, по сути, ничем сейчас не управляет.
Ранее Politeka сообщала о том, что Прокип прокомментировал огласку увольнения топ-менеджеров «Нафтогаза».