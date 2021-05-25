Наблюдательный совет при «Нафтогазе Украины» проработает еще один год, несмотря на недостатки своей работы и скандальное увольнение Андрея Коболева, бывшего главы компании. Так сказал политолог Тарас Загородний в своем блоге «Загородн и й говорит».

Прежде всего эксперт низко оценивает работу Наблюдательного совета «Нафтогаза». Но еще большее возмущение у него вызвали недавние слова ее руководителя. «Госпожа Споттисвуд – глава Наблюдательного совета "Нафтогаз Украины", которая живет в Великобритании и непонятно, каким образом имеет отношение к Украине, заявила с британской спесью, что они с большим удовольствием продлят еще на один год контракт в "Нафтогазе"», - рассказывает он.

Загородний объясняет, что ситуация складывается так, будто это сам «Нафтогаз» и украинцы просят Наблюдательный совет продолжать свою работу и готовы и дальше платить колоссальные суммы.

Напоминаем, Загородний заявил, что Министерство топлива и энергетики, по сути, ничем сейчас не управляет .