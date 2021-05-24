Який висновок можна зробити з недавніх перестановок в Кабінеті міністрів?Свою думку з цього приводу в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політичний експерт Інна Силантьєва.

«Ротації в Кабміні можуть підвищити рейтинг нашому президентові. Так, теоретично Кабмін формував Шмигаль, але ніякого міністра не можна було призначити без затвердження президента. Що стосується Степанова, то на нього останнім часом в медіапросторі виливалася величезна кількість бруду. Степанов тримав на собі весь удар - а зараз удар піде на президента. Степанов вже відпрацював свою місію в цій команді. Зараз його звільнять і поставлять Ляшка. Але і Ляшко міг би допомагати на своїй посаді Степанову і робити все те, що він зараз обіцяє», - вважає Силантьєва.

На її думку, у Ляшка був такий шанс. Адже це одна команда та один народ з одними та тими ж проблемами. За її словами, Ляшко на посаді головного санітарного лікаря України міг би організувати правильний менеджмент.

«Крім правильного міністра охорони здоров'я, при ньому повинна бути правильна команда. Повинен бути правильний менеджмент і правильний план дій по всій Україні. Мав існувати цілий механізм роботи, щоб не провалити вакцинацію», - каже Інна Силантьєва.

Крім того, як повідомляє Politeka, вона відзначала, що професійні медики не хочуть займати пост міністра охорони здоров'я - вони розуміють, наскільки провальне становище справ в цій сфері.

Також Силантьєва вказала на відсутність в Україні такої партії, за яку були б готові голосувати й Схід, і Захід.