Політичний експерт Інна Силантьєва в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповіла, що жоден поважаючий себе лікар не хоче брати на себе відповідальність і ставати міністром охорони здоров'я в умовах розрухи.

"У мене виникає питання, а чи не рук Супрун це робота. Тому що "Голос" і 70 осіб проголосували зі "Слуги народу" проти Степанова. На той момент, коли вони стали збирати голоси проти Степанова, щоб його зняли з посади міністра охорони здоров'я. Люди добрі, в економічний голод, коли в країні така розруха, війна, на нулі економіка - так жоден поважаючий себе лікар не візьме відповідальність. Тому що він все життя: або хірург, або онколог, гінеколог, не важливо - він все життя працює на свій імідж. Він віддає всього себе людям, яких він лікує", - сказала Інна Силантьєва.

Вона зазначила, що лікарі не хочуть брати на себе відповідальність бути міністром охорони здоров'я.

"Ми ж бачимо, скільки помиїв в сторону Степанова. Я спілкувалася з лікарями, я з сім'ї медиків... Про Степанова непогано говорять. Він провалив вакцинацію - у нього була слабка команда. У кожного лідера повинна бути своя команда. Ось, у міністра повинна була бути злагоджена грамотна команда. Те, чого він не зробив. Тому що він не менеджмент. Це робота менеджменту", - додала Силантьєва.

За її словами, можуть виникнути акції на підтримку Максима Степанова, якщо його підтримають медики і люди.

"Але я сумніваюся в цьому, я думаю, що він сам уже втомився від цього нескінченного “буцання” його вправо-вліво, як м'ячик", - підкреслила експерт.

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