Политический эксперт Инна Силантьева в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказала, что ни один уважающий себя врач не хочет брать на себя ответственность и становиться министром здравоохранения в условиях разрухи.

“У меня возникает вопрос, а не рук ли Супрун это работа. Потому что “Голос” и 70 человек проголосовало со “Слуги народа” против Степанова. На тот момент, когда они стали собирать голоса против Степанова, чтобы его сняли с должности министра здравоохранения. Люди добрые, в экономический голод, когда в стране такая разруха, война, на нуле экономика - да ни один уважающий себя врач не возьмет ответственность. Потому что он всю жизнь: либо хирург, либо онколог, гинеколог, не важно - он всю жизнь работает на свой имидж. Он отдает всего себя людям, которых он лечит”, - сказала Инна Силантьева.

Она отметила, что врачи не хотят брать на себя ответственность быть министром здравоохранения.

“Мы же видим, сколько помоев в сторону Степанова. Я общалась с врачами, я из семьи медиков… О Степанове неплохо говорят. Он провалил вакцинацию - у него была слабая команда. У каждого лидера должна быть своя команда. Вот, у министра должна была быть слаженная грамотная команда. То, чего он не сделал. Потому что он не менеджмент. Это работа менеджмента”, - добавила Силантьева.

По ее словам, могут возникнуть акции в поддержку Максима Степанова, если его поддержат медики и люди.

“Но я сомневаюсь в этом, я думаю, что он сам уже устал от этого бесконечного “буцания” его вправо-влево, как мячик”, - подчеркнула эксперт.

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