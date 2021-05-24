Какой вывод можно сделать из недавних перестановок в Кабинете министров? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический эксперт Инна Силантьева.

«Ротации в Кабмине могут повысить рейтинг нашему президенту. Да, теоретически Кабмин формировал Шмыгаль, но никакого министра нельзя было назначить без утверждения президента. Что касается Степанова, то на него в последнее время в медиа-пространстве выливалось огромное количество грязи. Степанов держал на себе весь удар – а сейчас удар пойдёт на президента. Степанов уже отработал свою миссию в этой команде. Сейчас его уволят и поставят Ляшко. Но и Ляшко мог бы помогать на своей должности Степанову и делать всё то, что он сейчас обещает», - считает Силантьева.

По её мнению, у Ляшко был такой шанс. Ведь это одна команда и один народ с одними и теми же проблемами. По ее словам, Ляшко на должности главного санитарного врача Украины мог бы организовать правильный менеджмент.

«Кроме правильного министра здравоохранения, при нём должна быть правильная команда. Должен быть правильный менеджмент и правильный план действий по всей Украине. Должен был существовать целый механизм работы, чтобы не провалить вакцинацию», - говорит Инна Силантьева.

Кроме того, как сообщает Politeka, она отмечала, что профессиональные медики не хотят занимать пост министра здравоохранения – они понимают, насколько провальное положение дел в этой сфере.

Также Силантьева указала на отсутствие в Украине такой партии, за которую были бы готовы голосовать и Восток, и Запад.