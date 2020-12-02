Інспектору Управління патрульної поліції Дніпропетровської області повідомили про підозру

Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося розповіли в ДБР.

"За попередньою інформацією, вночі 28 листопада 2020 року в одному з розважальних закладів міста Дніпро виник конфлікт між начальником служби охорони та відвідувачами, серед яких був і співробітник патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Поліцейський в стані алкогольного сп'яніння, побив одного з учасників бійки і кілька разів вистрілив у нього.

Потерпілий з численними травмами зараз знаходиться в лікарні.

Популярні новини зараз

Пугачова натягнула шкіряні штани і приголомшила схожістю з екс-коханцем, Галкін заревнує: "Відмінний прикид!"

Партнер Санти Дімопулос у "Танцях з зірками" Леонов вибухнув промовою після її відмови від кубка: "Те, що було між нами..."

14-річна дочка Ольги Фреймут змінилася до невпізнання: "Коли я перестала виглядати, як..."

Мама Христини Асмус вразила зовнішністю поруч з дочкою, фото екс-тещі Харламова: "Як дві краплі"
Показати ще

Наразі правоохоронець перебуває під вартою.

Якщо провину поліцейського доведуть, то йому загрожує до семи років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що на вулиці Короленка біля ресторану «Черчілль» сталася стрілянина.

В результаті чотирьох осіб забрала швидка.

За попередньою інформацією, в ресторані відпочивали дві компанії. У якийсь момент між ними стався конфлікт, в результаті якого один з учасників дістав з автомобіля марки Mercedes зброю і здійснив чотири постріли. Після цього невідомий зник.

Нагадаємо, у Луцьку новонароджений впав у кому після вакцини, батьки звинувачують медиків: відео і що відомо.

Як повідомляла Politeka, у Луцьку посеред вулиці сталося справжнє диво.

Також Politeka писала, що люди вигнали "зайвого" пасажира з маршрутки, відео.