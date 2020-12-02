Інспектору Управління патрульної поліції Дніпропетровської області повідомили про підозру

Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося розповіли в ДБР.

"За попередньою інформацією, вночі 28 листопада 2020 року в одному з розважальних закладів міста Дніпро виник конфлікт між начальником служби охорони та відвідувачами, серед яких був і співробітник патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Поліцейський в стані алкогольного сп'яніння, побив одного з учасників бійки і кілька разів вистрілив у нього.

Потерпілий з численними травмами зараз знаходиться в лікарні.

Наразі правоохоронець перебуває під вартою.

Якщо провину поліцейського доведуть, то йому загрожує до семи років в'язниці.

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В результаті чотирьох осіб забрала швидка.

За попередньою інформацією, в ресторані відпочивали дві компанії. У якийсь момент між ними стався конфлікт, в результаті якого один з учасників дістав з автомобіля марки Mercedes зброю і здійснив чотири постріли. Після цього невідомий зник.

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