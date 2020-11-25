В Запорожье на одном из городских маршрутов пассажиры устроили скандал

В частности, пассажиры вытолкали из автобуса лишнего пассажира. Мужчина пытался проехать в общественном транспорте стоя, хотя по карантинным требованиям можно занимать только места для сидения.

Видео с разборками пассажиров выложили в Телеграм-канале Нетипичное Запорожье (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

На кадрах видно, что автобус не начал движение из-за нарушения. Убедить мужчину, который не захотел стоять в очереди, пытались другие пассажиры. Впрочем, услышав отказ, за дело взялись более серьезно.

После этого двое парней силой вытолкали нарушителя карантинных ограничений из салона.

"Самоорганизация населения в действии. Мужик хотел проехать стоя, пассажирам автобуса пришлось его вывести самим", – сказано в комментарии к видео.

Также ранее сообщалось, что в Киеве водитель маршрутки хотел избавиться от 12-летнего пассажира с велосипедом, но пассажиры защитили ребенка.

Водителю это не понравилось, и он потребовал, чтобы пассажир с велосипедом покинул салон автобуса. В ответ ребенок заявил, что велосипед можно перевозить, так как он является спортивным инвентарем.

Напомним, что работники детсада нагло обворовывают малышей, родители подняли скандал.

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