Инспектору Управления патрульной полиции Днепропетровской области сообщили о подозрении
Как передает Politeka.net, подробности происшедшего рассказали в ГБР.
"По предварительной информации, ночью 28 ноября 2020 года в одном из развлекательных заведений города Днепр возник конфликт между начальником службы охраны и посетителями, среди которых был и сотрудник патрульной полиции", - говорится в сообщении.
Полицейский в состоянии алкогольного опьянения, избил одного из участников потасовки и несколько раз выстрелил в него.
Пострадавший с многочисленными травмами сейчас находится в больнице.
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Сейчас правоохранитель находится под стражей.
Если вину полицейского докажут, то ему грозит до семи лет тюрьмы.
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По предварительной информации, в ресторане отдыхали две компании. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого один из участников достал из автомобиля марки Mercedes оружие и совершил четыре выстрела. После этого неизвестный скрылся.
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