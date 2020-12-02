Инспектору Управления патрульной полиции Днепропетровской области сообщили о подозрении

Как передает Politeka.net, подробности происшедшего рассказали в ГБР.

"По предварительной информации, ночью 28 ноября 2020 года в одном из развлекательных заведений города Днепр возник конфликт между начальником службы охраны и посетителями, среди которых был и сотрудник патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Полицейский в состоянии алкогольного опьянения, избил одного из участников потасовки и несколько раз выстрелил в него.

Пострадавший с многочисленными травмами сейчас находится в больнице.

Сейчас правоохранитель находится под стражей.

Если вину полицейского докажут, то ему грозит до семи лет тюрьмы.

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