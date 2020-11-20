В Америці чоловіки вважають, що жінки їх постійно принижують, тому вони бояться дивитися в бік жінок

Співачка, бізнес-леді, дизайнер, а також внучка першого прем'єр-міністра України Маша Фокіна в інтерв'ю "POLITEKALIFE" розповіла про те, як поводяться чоловіки по відношенню до жінок в Америці, а також про життя в США (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами співачки, в Америці чоловіки побоюються дивитися в бік жіночої половини населення. Дівчина згадала, як ходила в тренажерний зал у себе в Сан-Франциско, де вона зараз проживає з сім'єю, а чоловіки навіть не звертали на неї увагу.

"Там взагалі чоловіки бояться дивитися на жінок. Я ходжу в спортзал, мене ніхто не бачить там, на мене не дивляться. Там жінки настільки загнали чоловіків, що вони постійно принижують. Вони настільки відстоюють, що жінки на одному рівні з чоловікам. Якщо в ресторані ти захочеш заплатити, ти можеш дійсно її образити", - розповіла українська співачка.

Дівчина підкреслила, що вона є творчою людиною, яка любить емоції і людей, крім того, вона, як і будь-яка дівчина, любить отримувати увагу з боку чоловіків. Тим не менш, в Сан-Франциско вона цієї уваги не отримувала.

"Там більше робота, інженери, IT-технології. Там зроблені попи, там зроблені вії, я люблю природну красу. Я нічого з собою не робила, Маша Фокіна просто схудла", - уточнила українська співачка, дизайнер і бізнес-леді Маша Фокіна.

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