В Америке мужчины считают, что женщины их постоянно унижают, потому они боятся смотреть в сторону женщин

Певица, бизнес-леди, дизайнер, а также внучка первого премьер-министра Украины Маша Фокина в интервью "POLITEKALIFE" рассказала о том, как себя ведут мужчины по отношению к женщинам в Америке, а также о жизни в США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам певицы, в Америке мужчины побаиваются смотреть в сторону женской половины населения. Девушка вспомнила, как ходила в тренажерный зал у себя в Сан-Франциско, где она сейчас проживает с семьей, а мужчины даже не обращали на нее внимание.

"Там вообще мужчины боятся смотреть на женщин. Я хожу в спортзал, меня никто не видит там, на меня не смотрят. Там женщины настолько загнали мужчин, что они постоянно унижают. Они настолько отстаивают, что женщины на одном уровне с мужчинам. Если в ресторане ты захочешь заплатить, ты можешь действительно ее обидеть", - рассказала украинская певица.

Девушка подчеркнула, что она является творческим человеком, который любит эмоции и людей, кроме того, она, как и любая девушка, любит получать внимание со стороны мужчин. Тем не менее, в Сан-Франциско она этого внимания не получала.

"Там больше работа, инженеры, IT-технологии. Там сделаны попы, там сделаны ресницы, я люблю естественную красоту. Я ничего с собой не делала, Маша Фокина просто похудела", - уточнила украинская певица, дизайнер и бизнес-леди Маша Фокина.

Напомним, что певица Маша Фокина объяснила, зачем она вернулась в Украине, если живет сейчас в Америке.

Как сообщала Politeka, Маша Фокина рассказала, где она так долго пропадала и что поменялось в ее жизни.

Также Politeka писала, что певица Маша Фокина опозорилась из-за того, что не смогла ответить на вопросы школьной программы.