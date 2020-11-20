Я хочу создать свой проект и выйти тем человеком, которым я сейчас стала
Дизайнер, певица и бизнес-леди, а также внучка первого главы правительства Украины Витольда Фокина Маша Фокина в интервью "POLITEKALIFE" рассказала, что изменится в ее карьере и зачем она вернулась на родину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"На самом деле, я уверена, что не все артисты соглашаются везде выступать, никто нигде не выступает. Я хочу сделать свой проект, мы работаем с ребятами, мы хотим, чтоб Маша Фокина играла по-другому, я хочу выйти тем человеком, которым я уже стала", - подчеркнула украинская певица.
По словам девушки, больше не будет поп-песен и тех ярких клипов, которые она создавала раньше. Маша призналась, что теперь у нее будет другой образ и музыка, она хочет изменить карьерный стиль. Она также заинтриговала поклонников, заявив, что это будет круто.
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"Артем написал ее для меня, мы с командой работаем втроем над ней. Мы каждый день на студии, каждый день что-то крутим, советуемся с Артемом. У нас постоянно онлайн-переговоры. Это очень интересно, трудно, мне кажется, будет очень круто", - добавила Фокина.
Кроме того, она призналась в интервью, с какой целью она приехала обратно в Украину, а не осталась в Америке, где она проживала некоторое время. Маша подчеркнула, что она 15 лет жила на Украину и США, но ей тяжело жить заграницей, поскольку там все слишком жестоко в плане бытия.
"Я еще не вернулась. Четыре года я жила в Америке, я столкнулась с тем, что есть разные вещи, когда ты отдыхаешь полгода, и когда ты столкнулась с реальностью бытия. Америка – это другой мир, поэтому мне стало тяжело, меня многое не устраивает там", - отметила украинская певица.
Напомним, что бизнес-леди Маша Фокина оконфузилась, не ответив на вопрос по школьной программе.
Как сообщала Politeka, певица Маша Фокина похвасталась, что у нее на безымянном пальце правой руки появилось обручальное кольцо.
Также Politeka писала, что Маша Фокина призналась, что все восхищаются силой его дедушки Витольда Фокина.