Как заявил военный эксперт Павел Лакийчук, ВСУ готовятся прорваться к городу Токмак. Чтобы не допустить прорыва оккупанты подтягивают к нему резервы.

«Неизвестно, как будет выглядеть линия фронта, когда начнутся бои за Токмак. Предсказывать сейчас, как будут развиваться события, очень сложно. Большинство аналитиков говорят о том, что в случае прорыва первой линии обороны наступление значительно ускорится. Так ли это? Посмотрим. Россияне перебрасывают день-два, очнулись, значительные резервы на это направление, - говорит эксперт.

По его словам до этого русские перемещали на юге оперативные резервы. А сейчас в зону боев ввели новые силы.

“Вполне возможно, что командование российских войск видит серьезную угрозу прорыва и более того, прорыва до Азовского моря, судя по их шевелениям”, - говорит Лакийчук.

По его словам, у ВСУ есть шансы выйти до Азовского моря до конца этого года. Если же этого не произойдет, то сделать это в следующем году будет значительно сложнее.

По материалам НВ.

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