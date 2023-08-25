Американский военный Гарри Табах сообщил, что украинские военные даже не обращают внимание не формулы мира, которые предлагают другие страны.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Украинский народ хватал оружие с грузовиков, самоорганизовывался в отряды обороны. Я сам это видел, причем это происходило стихийно. И что вы думаете, сейчас это какие-то другие люди?» - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, украинцы никогда не сдадутся, наши военные даже на костылях рвутся воевать, бороться с врагом. Как отметил Гарри Табах, для тех военных, которые сейчас воюют на фронте, не существуют всяких формул мира и попыток сесть за стол переговоров, они живут другими ценностями.

«У них совершенно другой менталитет. То, что говорят по телевизору, не сработает», - заявил Гарри Табах.

Как писала ранее Politeka, придется только залатывать дыры: у оккупантов большие проблемы после удара ВСУ, ослабла ли авиация.

Также Politeka сообщала, что непросто осуществить такое: ВСУ получили преимущество на передовой, где «застряли» оккупанты.