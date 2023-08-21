Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

В Ивано-Франковской области находится огромное количество мест силы, начиная от самого города, и огромный природный заповедник, можно сказать, вокруг. Это же прекраснейшие, красивейшие места Европы, это горы, это водопады, это реки. Древнейшая история, которая прошлась по этим местам, оставила очень интересные памятники культуры.

Общая карта на этот город говорит о том, что он делится с человеком информацией и образами, это говорящий город. Когда вы будете ходить по улицам этого города, вы будете как будто читать какую-то повесть. То есть каждый уголок этого города человеку готов передавать информацию, и часто бывает так, что вы встретитесь с кем-то, просто со случайным прохожим на улице, и этот человек начнет вам что-то рассказывать, что-то о городе, об этом месте или просто какую-то историю, и вы поймете, что эта история про вас, про вашу ситуацию, про разрешение вашей проблемы.

Этот город дает такие возможности, чтобы человек воспринял информация через речь и через образ, поэтому люди, которые там находятся, все являются проводниками энергии этого города. Я могу сказать, что у людей, которые там родились и проживают, 100% есть таланты к писательству, к различным творческим направлениям, то есть это могут быть художники, это могут быть поэты, это могут быть композиторы, люди, которые пишут музыку, сочиняют песни.

То есть этот город поющий и говорящий нам не только об истории этого места, а вообще отвечающий на вопросы человека, когда он задумывается, грубо говоря, над смыслом своей жизни. Поэтому не зря он носит имя украинского поэта Ивана Франко. Эта земля и этот город действительно рождает огромное количество поэтов и певцов.

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