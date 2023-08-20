Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гость программы, у них такая тактика, что нельзя останавливаться, поэтому даже во время войны они продолжили работать, в частности, проводить много как благотворительных, так и коммерческих проектов, чтобы поддерживать жизнь и давать развитие бизнесу. Сейчас, отмечает эксперт, они переживают рост, выходят на довоенные продажи, а в своих аукционах стараются постоянно миксовать объекты, предлагать что-нибудь новое и клиентам, и коллекционерам, и посетителям, придумывать новые нестандартные проекты.

«Что касается целесообразности проведения аукционов, то после начала войны наш первый аукцион был благотворительным – «Art can help». И на этом аукционе мы собрали почти 70 тысяч долларов на благотворительность, перечислили их в фонд «Вернись живым». После этого мы делали еще несколько аукционов тоже и с «Вернись живым», и с разными фондами, и выставочные проекты были, почти каждый проект идет с какой-то благотворительностью, с составляющей, с процентами, 20-30% из объема продаж», - рассказывает Михаил Василенко.

Также он отмечает, что действительно на благотворительных аукционах лоты продаются в разы дороже, чем на коммерческих, хотя какие-то одинаковые, но благотворительные аукционы нельзя ставить в один ряд с коммерческими по образованию цен. Как объясняет эксперт, человек на таком аукционе понимает, что средства пойдут на помощь, это их первая цель, это то, на что он дает деньги, а картина или какой-то другой объект остается ему скорее как память.

«И, конечно, все-таки мы работаем только с коллекционными произведениями, и отбираем коллекции сильные как на обычные, так и на благотворительные аукционы. У нас нет такого, что здесь мы выставим что-то попроще, а там что-то посильнее. Уровень для нас – это определяющее», – констатирует Михаил Василенко.

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