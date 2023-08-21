Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что версия лукашенко по поводу войны и послевоенной Украины совершенно удивительна, на самом деле теперь у нас каждый готов порвать россию на куски.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы увидели просто-напросто евангелие от лукашенко. Есть библейская история, она в чем-то заключалась, а дальше каждый, кто ее наблюдал, написал свою версию, один сидел там-то и видел вот это, а другой видел так и слышал это-то. А часть интервью лукашенко была посвящена именно войне и он рассказывал свое видение, то есть он, видимо, сидел где-то в тумбочке у путина, подслушивал, подсматривал и вдруг стал рассказывать, разродился совершенно удивительными фактами», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

В частности, рассказывает он, лукашенко заявил, что главные цели войны уже выполнены, а остались, видимо, какие-то мелкие, типа освободить пленных россиян. Как отмечает эксперт, раз уж главные цели выполнены, может, пора выводить войска? К тому же, добавляет он, после рассказа о целях лукашенко заявил, что Украина после войны будет уже другая, там у власти будут люди уже более осторожные, не будет такой агрессии к россии.

То есть, объясняет политтехнолог, оказывается, по версии лукашенко, целью войны было то, чтобы у власти в Украине больше не находился Зеленский, Шмыгаль и Стефанчук. По случаю он вспоминает, что путин в начале войны говорил что-то о том, что власть в Киеве захватила шайка наркоманов, нужно избавить украинский народ от нее. Видимо, констатирует эксперт, лукашенко тогда услышал путина и до сих пор думает, что главная проблема и цель – это шайка наркоманов, и это уже решилось.

«А почему, интересно, после окончания войны Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении россии и почему же теперь у власти будут люди более осторожные? Я периодически смотрю рейтинги и мне кажется, что единственный, кто может стать президентом или депутатом Верховной Рады в послевоенной Украине, это тот, кто готов порвать россию на куски в любую секунду, и ни у кого другого не будет шансов. У нас будет правая-правая партия, ультраправая партия и правая правее правых, антироссийская партия, партия антироссийских антироссистов и антироссийская партия антироссийской антироссийскости», - заключает Михаил Шейтельман.

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