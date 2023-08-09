Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что гипотетически вагнеровцы могли бы что-то натворить на польской границе, но у них нет оружия и личного состава.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Это такая игра. Игра на что? Они (ред. – россияне) понимают, что им конец, и сегодня нужно, чтобы путин каким-то образом посадил нас за стол переговоров. И это поднятие ставок. То есть они готовы сейчас провести какую-то гибридную тему», - утверждает Георгий Биркадзе.

Например, рассуждает эксперт, россия может использовать своих беженцев, объединить их с вагнеровцам, будь то 5 или 10 тысяч человек, и снести где-то польскую границу. К тому же, напоминает он, в россии постоянно ноют, что у них калининград остался в одиночестве, им нужно прорубить Сувальский коридор, а это 4 границы – российской федерации, Польши, Литвы и беларуси.

По мнению эксперта, гипотетически россияне могут начать гибридную игру, захватят несколько деревень, а откуда у них появится оружие, разумеется, просто скажут, что взяли все в военторге. Попутно он напоминает, что белорусские вертолеты, залетевшие на территорию Польши, могли сбросить там кому-то оружие, а поздняя реакция со стороны Польши была потому, что летели они очень низко и радары их не видели.

«Они могут гипотетически начинать какой-нибудь кач, но я в это не верю. В беларуси нет оружия, чтобы вы понимали, все нормальное оружие уехало уже, а вагнеровцы отдали все оружие после восстания, все, что было у них, самолеты, вертолеты, крупнокалиберные гаубицы, они же все отдали, им ничего не дали, 30% людей уже подписали контракт с Минобороны, это еще нужно проверить, там 5 тысяч или просто 500 человек. С чем они уйдут? С топорами и вилами на страну, вооруженную НАТО? О чем вы говорите?», – объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе пояснил, что неприятная ситуация из-за махинации с зерном между Польшей и Украиной не должна влиять на наше сотрудничество.

Также Politeka писала, что Рейтерович рассказал, куда ведет политика без ценностей.