На сегодняшний день на фронте есть четыре основных плацдарма, где развиваются наиболее активные действия.

Как сообщает у себя в телеграм-канале Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, два из плацдармов - активно- наступательные.

«Сейчас максимальное внимание уделяется Запорожской области. Оно и понятно, хотя, внимание, на мой взгляд несколько спорное, но начнём всё же с неё. В нашей картине плацдармов Запорожская область является наступательной, здесь ВСУ, не смотря на субъективную критику, владеют инициативой.Это обусловлено рядом факторов, озвученных мною ранее и даже если перелистать блокнот моих записей на полгода назад, даже тогда я отмечал, что Юг это в перспективе наступательный плацдарм, вопрос только в том, с какой именно стороны это наступление пойдёт. И весьма прагматично была выбрана Запорожская область», - пишет Коваленко.

По его мнению, наступление в Запорожской области очень схоже с тем, что происходило на правобережной стороне Херсонщины и именно так следует его рассматривать.

«Но главное то, что российская группировка тут уже начинает сдуваться, причём на уровне активных резервов. В то время как СОУ продолжают действовать ресурсом ограниченного функционала, от силы 12 - 15 тыс л.с. РОВ задействовали большую часть группировки "Восток" и даже стянули часть группировки "Днепр" для противодействия силам в 6 раз меньшим, нежели их потенциал на локации», - пишет эксперт.

По его мнению, украинская армия на Юге демонстрирует то, что в скором времени станет стандартом прорыва максимально укреплённых районов на поколения наперёд.

«Просто, дайте ВСУ завершить начатое, без истерик в глубоком тылу и прочих сотрясений воздуха, после двух порций мороженка. Кстати, клин между Роботино и Вербовой видится мне очень и очень даже перспективным, ведь перекрыть РОВ его так, чтобы было надёжно, не могут ничем, от чего видится отчётливая перспектива», - пишет Коваленко.

Что касается донецкого плацдарма, то кажется, что здесь основной является локация Бахмута, но это не совсем так.

«Да, парни под Бахмутом делают фантастические вещи, ценою своего здоровья и жизней, о чем каждый должен помнить... Но, всё же, есть участок, где перспектива перелома виднеется куда отчётливее и пока наша героическая крепость будет возвращена в лона Родины, там может произойти кое что. Направление на Старомлиновку позволяет говорить об истощении контр-наступательного ресурса РОВ, не смотря на то, что со второй половины июня там концентрировался резерв со второй линии обороны россиян, в виде 127-й МСД и не только. Например, 34-я ОМСБр не особо помогла в удержании позиций», - пишет эксперт.

По его данным, россияне не могут полноценно обеспечить безопасность всех локаций.

«Вот и выходит, что Донецкий плацдарм трещит громче чем Запорожский, но всё взаимосвязано, а потому, не важно кто трещит громче, главное, кто первым треснет. И в данном случае я делаю ставку на Запорожскую область, хотя, как диванный эксперт могу ошибаться. Ведь когда-то Доннечину называл исключительно оборонной», - пишет Коваленко.

На Лимано-Купянском направлении ситуация другая.

«Что тут скажешь - оборонный участок. Но, до поры, до времени. Ведь и вправду, РОВ там сконцентрировали серьёзный ресурс, но, второй раз за год они не могут пробить нашу оборону. И о чём это говорить, учитывая, что там их лучший потенциал?

Осенью 2022 я отмечал, что РОВ не способны наступать по широкому фронту и если даже так, то только по узкому направлению, отдельно взятой локаций. Так и было, они смогли наступать только в направлении Бахмута и... И всё. А сейчас, в локации концентрации лучшего ударного потенциала, что у них вышло?», - пишет эксперт.

Он признает, что несмотря на потерю трех сел ситуация контролируемая и РОВ суицидально увязли в Лимано-Купянской оси.

Что касается Левого берега Херсонской области, то там сформированы зоны огневого воздействия СОУ.

«Месяцы артиллерийских дуэлей привели к тому, что ствольной и реактивной артиллерий был прострелен каждый метр, как минимум, 80-километровой зоны от левого берега. Но есть нюанс. Пока не хватает ресурса, чтобы охватить и вправду каждый метр. Но, всему своё время. А потому, левобережную херсонщину я могу назвать ждуном. Только без обид. Ведь этот ждун - правильный. Он ожидает соответствующих условий, при которых развитие событий будет по нашему сценарию», - пишет Коваленко.

Он резюмирует, что у ВСУ сейчас в наличие 2 активных, наступательных плацдарма, один непредсказуемый-оборонный и «ждун».

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