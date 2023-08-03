Как сообщает у себя в телеграм-канале Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, два из плацдармов - активно- наступательные.

«Сейчас максимальное внимание уделяется Запорожской области. Оно и понятно, хотя, внимание, на мой взгляд несколько спорное, но начнём всё же с неё. В нашей картине плацдармов Запорожская область является наступательной, здесь ВСУ, не смотря на субъективную критику, владеют инициативой.Это обусловлено рядом факторов, озвученных мною ранее и даже если перелистать блокнот моих записей на полгода назад, даже тогда я отмечал, что Юг это в перспективе наступательный плацдарм, вопрос только в том, с какой именно стороны это наступление пойдёт. И весьма прагматично была выбрана Запорожская область», - пишет Коваленко.

война, фронт

По его мнению, наступление в Запорожской области очень схоже с тем, что происходило на правобережной стороне Херсонщины и именно так следует его рассматривать.

«Но главное то, что российская группировка тут уже начинает сдуваться, причём на уровне активных резервов. В то время как СОУ продолжают действовать ресурсом ограниченного функционала, от силы 12 - 15 тыс л.с. РОВ задействовали большую часть группировки "Восток" и даже стянули часть группировки "Днепр" для противодействия силам в 6 раз меньшим, нежели их потенциал на локации», - пишет эксперт.

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По его мнению, украинская армия на Юге демонстрирует то, что в скором времени станет стандартом прорыва максимально укреплённых районов на поколения наперёд.

«Просто, дайте ВСУ завершить начатое, без истерик в глубоком тылу и прочих сотрясений воздуха, после двух порций мороженка. Кстати, клин между Роботино и Вербовой видится мне очень и очень даже перспективным, ведь перекрыть РОВ его так, чтобы было надёжно, не могут ничем, от чего видится отчётливая перспектива», - пишет Коваленко.

война, Донбасс

Что касается донецкого плацдарма, то кажется, что здесь основной является локация Бахмута, но это не совсем так.

«Да, парни под Бахмутом делают фантастические вещи, ценою своего здоровья и жизней, о чем каждый должен помнить... Но, всё же, есть участок, где перспектива перелома виднеется куда отчётливее и пока наша героическая крепость будет возвращена в лона Родины, там может произойти кое что. Направление на Старомлиновку позволяет говорить об истощении контр-наступательного ресурса РОВ, не смотря на то, что со второй половины июня там концентрировался резерв со второй линии обороны россиян, в виде 127-й МСД и не только. Например, 34-я ОМСБр не особо помогла в удержании позиций», - пишет эксперт.

По его данным, россияне не могут полноценно обеспечить безопасность всех локаций.

«Вот и выходит, что Донецкий плацдарм трещит громче чем Запорожский, но всё взаимосвязано, а потому, не важно кто трещит громче, главное, кто первым треснет. И в данном случае я делаю ставку на Запорожскую область, хотя, как диванный эксперт могу ошибаться. Ведь когда-то Доннечину называл исключительно оборонной», - пишет Коваленко.

На Лимано-Купянском направлении ситуация другая.

«Что тут скажешь - оборонный участок. Но, до поры, до времени. Ведь и вправду, РОВ там сконцентрировали серьёзный ресурс, но, второй раз за год они не могут пробить нашу оборону. И о чём это говорить, учитывая, что там их лучший потенциал?

Осенью 2022 я отмечал, что РОВ не способны наступать по широкому фронту и если даже так, то только по узкому направлению, отдельно взятой локаций. Так и было, они смогли наступать только в направлении Бахмута и... И всё. А сейчас, в локации концентрации лучшего ударного потенциала, что у них вышло?», - пишет эксперт.

Он признает, что несмотря на потерю трех сел ситуация контролируемая и РОВ суицидально увязли в Лимано-Купянской оси.

война в Украине, фронт, поле боя

Что касается Левого берега Херсонской области, то там сформированы зоны огневого воздействия СОУ.

«Месяцы артиллерийских дуэлей привели к тому, что ствольной и реактивной артиллерий был прострелен каждый метр, как минимум, 80-километровой зоны от левого берега. Но есть нюанс. Пока не хватает ресурса, чтобы охватить и вправду каждый метр. Но, всему своё время. А потому, левобережную херсонщину я могу назвать ждуном. Только без обид. Ведь этот ждун - правильный. Он ожидает соответствующих условий, при которых развитие событий будет по нашему сценарию», - пишет Коваленко.

Он резюмирует, что у ВСУ сейчас в наличие 2 активных, наступательных плацдарма, один непредсказуемый-оборонный и «ждун».

Как сообщала Politeka, Хмара объяснил, почему у инструкторов НАТО нет боевого опыта.

Также Politeka писала о том, что Хмара рассказал об интеграции тактического центра «Х.М.А.Р.А.» в ВСУ.