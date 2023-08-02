Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Есть такие вещи, как азы, они не причастны, это как идти убивать, как возвращаться в живых. Мы можем наполнить человека уверенностью. Что это такое? Отсутствие уверенности компенсируется знаниями. Знание – это уверенность. Это мы можем сделать. Для вещей, которые тактико-специальные, это владение тем и этим, конечно, должен быть глубокий и широкий опыт», - объясняет Александр Хмара.

Сам инструктор отмечает, что не имеет боевого опыта, поскольку не провел всю жизнь в этой сфере. В то же время он отмечает, что инструкторы НАТО вообще его не имеют, их берут без боевого опыта. Как объясняет гость программы, самыми сильными являются страх и инстинкт самосохранения, когда человек проживает в своей жизни какой-то опыт, какие-то взрывы и тому подобное, у него формируется картинка, парадигма, под это инструктор подтягивает все другие знания и методики, это его сильная сторона.

По словам гостя программы, конечно, есть уважение к такому опыту, но, по его мнению, эту историю можно будет повторить один в один, здание не будет стоять так же, дерево не будет падать так же, грунтовая вода не будет двигаться так же, погода не будет такая же, и прилететь может тоже не одно и то же. То есть, констатирует он, здесь есть миллиард факторов, и это без преувеличений.

«Система НАТО считает, что человек без опыта может быть вообще. Может, у них да, потому что, представьте, где инструктору взять этот опыт? Не будут же его отправлять где-нибудь в африканские страны или на Ближний Восток, чтобы он вернулся учить людей или не вернулся. Поэтому я понимаю, почему так у них. Как у нас? У нас правил сейчас нет, к сожалению. Воевал или не воевал, всю жизнь воевал или не воевал – нет такого правила», - рассказывает Александр Хмара.

Как сообщала Politeka, Спивак пояснил, что пока путин медлит с возвращением в зерновое соглашение и шантажирует мир, мир начинает шантажировать россию.

Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, как нужно работать с советским наследием.