Кабмин принял решение о национализации Sense Bank, который раньше назывался Альфа-банком.

Как сообщает НБУ, временную администрацию планируют назначить уже сегодня 21 июля.

По информации канала Железный нардеп, банк купят за 1 гривну.

«Учитывая примененные санкции, владельцы прямого и опосредованного участия в АО «СЭНС БАНК» с общей долей 100% капитала Банка лишены права распоряжаться собственными активами и отчуждать их любым способом. Признание Национальным банком их деловой репутации небезупречно и запрет на использование ими права голоса за надлежащими долями в капитале Банка является следствием их собственных действий/бездействия», - сообщили в НБУ.

Важно отметить, что банк прямо существенно контролируется ABH Ukraine Limited (зарегистрированный на Кипре) и ABH Holdings S.A. (зарегистрированный в Люксембурге). Ранее банк в Украине назывался Альфа-банк, но в декабре прошлого года его переименовали.

Принятое решение о выводе банка связано с тем, что его владельцы Фридман и Авен, имеют связи с рф, которая была заявлена страной-агрессором после полномасштабного военного вторжения на Украину 24 февраля 2022 года. Это представляет значительный репутационный риск и оказывает серьезное отрицательное влияние на деятельность банка.

К Фридману и Авену из-за связей с режимом страны-агрессора, были применены санкции в различных странах, включая Европейский союз, Великобританию, Канаду, Швейцарию, Австралию и Новую Зеландию, что предполагает заблокирование их активов.

Напомним, в своем расследовании проект "Схемы" обнародовал факты, что российские компании, связанные с бизнесменом Михаилом Фридманом, снабжают воюющих в Украине россиян формой и продуктами питания, а также страхуют транспорт Росгвардии, который используется на фронте.

Как сообщала Politeka, Романчук заявил, что даже рядом с экономически сильной россией может существовать мощная Украина, если после войны она будет развиваться по правильной стратегии.

Также Politeka писала о том, что Свитан рассказал, что сегодня происходит в Бахмуте.