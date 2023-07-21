Экономист Ярослав Романчук заявил, что даже возле экономически сильной россии может существовать мощная Украина, если после войны она будет развиваться по правильной стратегии.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Для меня россия – это 3 «в»: вранье, воровство и варварство. И вот эта империя зла и варварства не может иметь сильную армию. Может, они там и сотни тысяч людей имеют, и дроны делают, но вот воли все это запускать в уничтожение Украины не будет», - утверждает Ярослав Романчук.

Также эксперт считает, что после победы в войне у нас может существовать сильная Украина рядом даже с экономически мощной россией. Тем не менее, подчеркивает он, это возможно, если у нас будет четкий зонтик безопасности, мы будем тратить минимум 5% ВВП на оборону, будем членами НАТО, будем экономически мощной страной, в которой работает 500 ведущих транснациональных компаний мира, которые завязаны на страховой, банковский, финансовый, производственный бизнес, в которой есть такое понятие, как глобальные цепочки ценностей.

«Они формируют до половины мировой торговли. Если мы заведем сюда хотя бы 100 ведущих, ни одна собака на нас не нападет. То есть, если бы мы сделали такую политику не в плане только экономики и бизнеса, а в том числе и безопасности, это слишком дорого бы обошлось любому агрессору», - подчеркивает Ярослав Романчук.

К тому же, добавляет гость программы, если сюда еще и ТЭК, сюда еще и фармацевтику, сюда еще и страховой бизнес, и логистику, то у нас будет такое количество мягкой силы, что ни один потенциальный рашист сюда даже нос не сунет.

Как сообщала Politeka, Романчук заявил, что налоги, существующие в военное время, категорически нельзя было сохранять.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, почему второй раз по Крымскому мосту ударили именно сейчас.