Несмотря на введенные санкции граждане рф получают регистрационные свидетельства на яхты в Польше.

На ряде сайтов такую услугу можно получить за сумму от 420 до 950 евро.

“Регистрация яхты под удобный флаг в Польше для россиян. Цена 950€. 3-5 дней. Мы поможем зарегистрировать вашу яхту в ЕС под флагом Польши”, - завлекают сайты объявлениями

По информации на сайтах, любой желающий может зарегистрировать лодку под польским флагом и владеть лодкой под своим личным именем.

“Мы можем предоставить вам регистрацию под флагом Польши (ЕС). Эта регистрация действительна в течение всего срока службы лодки, поэтому вам не нужно будет продлевать документы. Весь процесс очень прост, так как вам не нужно освидетельствование яхты, а предварительные документы могут быть предоставлены в течение 2-5 дней, а окончательная регистрация не должна занять более 4 недель, если вы предоставите нам правильные документы. Мы настоятельно рекомендуем регистрацию польского флага, так как в настоящее время это самый простой и недорогой флаг в мире!

Важно - Регистрация под польским флагом - это фактическая регистрация флага, которая действительна по всему миру без ограничений!”, - пишут на сайте фирмы, которая занимается оформлением документов.

Один из пользователей, судя по всему из рф, удивился, что в Польше есть такая возможность для русских и даже переспросил насколько это правда.

“То есть вы хотите сказать что для яхты с польской регистрацией и российским паспортом владельца условное российское "ресо" или "ингострах" сделают страховку?

Серьезно?”, - написал человек с ником Алексей Прилепский. На что получил однозначный утвердительный ответ - «Да».

Напомним, после вторжения рв в Украину 24 февраля Запад ввел ряд санкций, в том числе были конфискованы элитные яхты русских олигархов.





Как писала ранее Politeka, Михаил Шейтельман рассказал, как идет борьба с участием рф в Олимпийских играх: «Предстоит долгая борьба».

Также Politeka сообщала, что спортсмены цивилизованных стран не согласятся состязаться с россиянами на Олимпиаде в Париже: мнение эксперта.