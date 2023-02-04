Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что Польша планирует создать коалицию стран, чтобы бойкотировать Олимпиаду.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Нам с вами предстоит огромная и долгая борьба за то, чтобы россияне и белорусы, спортсмены из россии и Беларуси не оказались на Олимпийских играх в Париже», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, уже сегодня эта борьба идет очень активно. Как отметил Михаил Шейтельман, недавно Латвия заявила, что, если спортсмены из россии и Беларуси будут на этих играх, то латвийские спортсмены не примут участие в Олимпиаде. Это уже вторая страна после Украины, которая об этом заявила.

«Украина тоже заявила, что не примет участие. Польский олимпийский комитет тоже сделал похожее заявление. Сейчас Польша сказала, что будет создавать коалицию стран, чтобы бойкотировать Олимпийские игры, если в них будут участвовать спортсмены из россии и Беларуси. Потому что не место им ни на каких спортивных соревнованиях, пока их страна ведет войну», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, Михаил Шейтельман предположил, как мир отреагирует на участие россиян в Олимпийских играх: «Это ужасная история».

Также Politeka сообщала, что спортсмены цивилизованных стран не согласятся состязаться с россиянами на Олимпиаде в Париже: мнение эксперта.