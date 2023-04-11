Публицист Анатолий Якименко рассказал о важности более эффективного контроля за перечнем препаратов, которые следует отпускать по рецепту.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Доказано, что пациенты не соблюдают назначения врачей в большинстве случаев. Возможно, это связано с тем, что мы не понимаем, почему нам нужно то или иное лекарственное средство, но каждый человек уникален и может реагировать на лекарства по-разному», - подчеркнул публицист.

Анатолий Якименко отметил важность расширения рецептурного перечня лекарств, в частности, важность введения новых препаратов. Он подчеркивает, что рецептурный перечень должен быть обновлен в зависимости от потребностей пациентов и научных разработок в области медицины.

При этом он также отмечает важность того, чтобы новые препараты были достаточно изучены и прошли все необходимые клинические испытания, чтобы обеспечить их эффективность и безопасность для пациентов.

В своем рассказе Анатолий Якименко также отмечает, что некоторые рецептурные лекарства могут быть использованы как наркотики, и они могут оказать негативное влияние на здоровье и работу организма. Он отмечает важность использования лекарства только по назначению врача и не рекомендует самостоятельно изменять дозу лекарства или прекращать их прием без консультации с врачом.

Также он отмечает, что некоторые рецептурные лекарства могут не подходить для определенных категорий людей, таких как беременные женщины, кормящие матери или дети, и рекомендует обратиться к врачу перед применением

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