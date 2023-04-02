Несмотря на то что официально россиянам в Турции отказывают в туристических ВНЖ они обманывают миграционные службы и остаются в стране.

Несмотря на то что в турецких городах соискатели первичного туристического вида на жительства из рф и беларуси стали получать отказы. Они находят способ как обмануть миграционные службы.

«Мы можем сидеть пока в Фетхие, и когда поедем куда-нибудь, нам придется просто на границе заплатить штраф в размере полтора доллара за каждый лишний день пребывания. Мы знаем людей, которые так уже делали: то есть не делали ВНЖ, а просто были в стране четыре-пять месяцев, потом на границе платили штраф. Они возвращались, когда можно было воспользоваться квотой 90 дней по туристической визе в следующий раз – при въезде у них не было проблем, - рассказывают русские.

Некоторые белорусы и русские обманывают турецкие миграционные службы еще и шутят по этому поводу. Об этом прямо со сцены рассказал беларусский стендапер Комисаренко, который рассказал как он обманом остался в Турции оговорившись с местными о «решении вопроса за деньги».

“Мне сказали что инспектор меня ни о чем не спросит вообще типа ни о чем не спросит А я в свою папку даже не заглядывал и когда инспектор взял папку и начал ее открывать Я в неё смотрел первый раз вместе с ним. А прикол в том что я не знал, что у меня какой-то внж там по прописке, что там у кого-то прописан и он переворачивает страницу и там фотография какого-то усатого турецкого мужчины в клетчатой рубашке”, - поиздевался в стендапе Комисаренко над турецкими службами.

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