Политический аналитик из Израиля Соломон Манн рассказал, что в нашей экономической системе деньги сами по себе – просто бумага, которая обретает ценность после первой покупки.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как объясняет гость программы, мировая экономическая система сегодня строится на системе, которая базируется на своих на законах и кейсах. Фактически, рассказывает он, создана финансовая пирамида, верхушкой которой являются Соединенные Штаты, долларовая система охватывает весь мир, это резервная валюта мира, в которой происходят все расчеты, все закупки.

«Все, что делается в мире, в конечном итоге переводится в доллар. Даже если вы продаете и покупаете в юанях и в евро, в конечном итоге эти валюты все равно должны пройти через доллар, чтобы эта сделка окончательно получила цену», - подчеркивает Соломон Манн.

По его словам, смысл мировой экономической системы – это исполнение действующих законов, а законы – это то, что есть потребители, потребности и их удовлетворение за определенные деньги.

«В нашем мире деньги не имеют самостоятельной цены. То есть, деньги выпускают, печатают в виде валюты, но это просто бумага, у них нет стоимости, пока в них ее не вдохнули путем первой покупки. Первая стоимость получается, когда за них что-то покупают. После этого они уже имеют собственную стоимость», - объясняет Соломон Манн.

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