Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что в Советском Союзе сочеталась идеология труда и армии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Советский Союз – это ведь тоже революция во всем мире, всемирная пролетарская революция. Это ведь тоже экспансионистский проект, это экспорт революции вовне с целью подрыва внутри других государств с помощью пятой колонны», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, такая экспансионистская политика СССР проводилась в сочетании с внешней интервенцией. Как отметил Святослав Вышинский, Советский Союз не собирался ограничиваться восстановлением контроля над Польшей, которая входила в состав российской империи.

«Москва тоже мыслила себя третьим Римом. Сам милитаризм, сочетание идеологии труда и армии было внедрено в идеологическое основание режима. В Советском Союзе был труд, была трудовая мобилизация в интересах рабочей крестьянской армии», - заявил Святослав Вышинский.

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