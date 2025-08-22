Зафиксированы сотни нарушений, нанесших природе ущерб более чем на 24 миллиона гривен. Самые резонансные случаи — загрязнение рек в Днепропетровской и Житомирской областях, а также незаконное использование недр в Ивано-Франковской области, которое обошлось коммунальному предприятию почти в 5 миллионов гривен.

Загрязнение и штрафы: сколько заработали на природе

С 15 по 21 августа 2025 г. экоинспекторы провели 450 проверок по всей стране. По их результатам составлено почти 500 протоколов об административных нарушениях, а общая сумма наложенных штрафов составила 109 тысяч гривен, из которых 104 тысяч уже поступили в бюджет.

Однако самые страшные цифры касаются причиненного вреда. Общая сумма рассчитанного ущерба составляет 24 миллиона 423 тысячи гривен. В то же время, благодаря упорной работе, уже взыскано более 6 миллионов гривен ущерба, нанесенного ранее.

Резонансные случаи

Среди выявленных нарушений особенно выделяются несколько поражающих своими масштабами:



Кривой Рог: На Днепропетровщине река Саксагань пострадала от канализационных стоков. Инспекция оценила ущерб более чем в 15,5 миллиона гривен. Материалы этого дела уже передали полиции для возбуждения уголовного производства.





Житомирщина: В селе Каменный Брид зафиксирована массовая гибель рыбы в реке Быстриевка. Ущерб оценен более чем в 757 тысяч гривен, а дело передано в следственные органы.



Ивано-Франковск: Коммунальное предприятие "Калушская энергетическая компания" незаконно пользовалось недрами - брало подземную воду без специального разрешения. Экологи рассчитали ущерб почти в 5 миллионов гривен. Компания отказалась платить добровольно и дело передали в суд. В результате, после решения Хозяйственного и даже Верховного суда предприятие вынуждено было возместить всю сумму в полном объеме.

Одещина: В озере (лимане) Алибей на территории заповедника "Тузловские лиманы" экологи задержали мужчину, который незаконно вылавливал рыбу. Нанесенный им ущерб составил более 7 миллионов гривен. Дело было передано в суд.