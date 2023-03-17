Философ Сергей Чаплыгин сообщил, что в эпоху постмодерна люди постепенно освобождаются от всех бремен.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Ум вытеснил веру. Когда-то была проблематика общества модерна 20 века, и мы видим, к чему она привела: к двум мировым войнам, шоковому состоянию общества, окончанию проекта просвещения, где верилось, что человека можно научить, и он будет совсем другим. Сейчас мы живем в эпоху постмодерна», - сообщил Сергей Чаплыгин.

По словам философа, сейчас происходят необратимые процессы освобождения человека от самого себя. Как отметил философ, появляется искусственный интеллект, вытесняющий человека из многих сфер, мы освобождаемся от семейных вопросов, потому что семья – это тоже бремя, освобождаемся от полового тоталитаризма, ограничивающего человека.

«Человек должен выйти из всех оков, из того, что его держит и заставляет кем-то быть. И следующий этап уже – это освобождение человека от самого себя», - заявил Сергей Чаплыгин.

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