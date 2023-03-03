Историк и общественно-политический деятель Павел Гай-Нижник сообщил, что Британия по-прежнему остается оплотом политического консерватизма.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Если говорить о политическом консерватизме, то самый большой его дом – это, конечно, Британия. Она является, так сказать, оплотом политического консерватизма. Мы знаем также, что республиканская партия Соединенных Штатов – это консервативная партия. Смесью охлократии и консерватизма были прежние режимы в Португалии, Испании и Италии», – сообщил Павел Гай-Нижник.

По словам историка, Британия – это все-таки классический пример политического консерватизма. Как отметил Павел Гай-Нижник, консерватизм зародился тогда, когда перед обществом встал вопрос, какие ценности государство должно сохранить, а от каких ценностей необходимо избавиться.

«И это был ответ ведущего класса на ту народную волну бездумства и массового уничтожения всей существовавшей веками базы общественной для того, чтобы создать так называемое новое общество. Это было создано сначала интеллектуалами, потом появились разные ответвления консерватизма», - заявил Павел Гай-Нижник.

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