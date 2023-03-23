Политолог-международник Максим Яли объяснил, что Си Цзиньпин своим поведением продемонстрировал, что решение Международного уголовного суда по путину для Китая является лишь односторонними санкциями.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Уже за первый день некоторые итоги подводить можно. И здесь они в первую очередь символичны, потому что никаких прямых документов не подписано, но этого обычно и не делается в первый день визита. Первый день запомнится, прежде всего, заявлениями Китая в сторону россии», - отмечает Максим Яли.

Как он отмечает, визит Си Цзиньпина в москву проходит прежде всего на фоне того, что Международный уголовный суд выдает ордер на арест путина. По словам эксперта, важна была реакция лидера Китая, но для нас она не положительна, поскольку Си Цзиньпин продемонстрировал, что даже решение такой уважаемой организации, объединяющей 123 страны, для него скорее односторонние санкции именно со стороны Запада.

«Си Цзиньпин назвал путина своим другом, это тоже символично и никоим образом это (ред. – ордер на арест) не повлияло. Поэтому, к большому сожалению, как бы нам этого ни хотелось, путин может не только по россии еще путешествовать, есть другие государства, которые пока свою позицию не изменили в отношении российско-украинского конфликта», - констатирует Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Хомяк рассказал, сможет ли искусственный интеллект создавать новые смыслы.

Также Politeka писала, что Табах рассказал, что такое стандарты НАТО и как они реализованы в Украине.