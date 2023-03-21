Политический эксперт Олег Хомяк объяснил, что прогресс и искусственный интеллект изменит привычный нам мир, но все же он не сможет заменить человека там, где нужно создавать новые смыслы.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как объясняет эксперт, общество никогда не будет готово к тому, как быстро меняется мир и развивается искусственный интеллект. Иначе, отмечает он, не было бы самой инновации, мы бы просто шли по понятному пути. Тем не менее, констатирует гость программы, прогресс будет вызывать у людей шок, но и они будут адаптироваться к нему в процессе.

«Например, к чему приведет чат gpt? К тому, что исчезнет огромное количество преподавателей, тренеров, экспертов, потому что ты просто можешь спросить у интернета, у чата, он тебе расскажет, просто возьмет из того, что есть в сети», - рассказывает Олег Хомяк.

С другой стороны, констатирует он, чат не может создавать ничего нового, то есть он может только перекладывать то, что уже существует. А создавать идеи, подчеркивает эксперт, концепты, смыслы чат не может. По его словам, кто-то пишет, что появится сознание и он будет смыслы создавать, но, по мнению гостя программы, это не очень возможно по определению того, что такое смыслы.

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