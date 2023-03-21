Американский военный Гарри Табах заявил, что российско-украинская война подтвердила тот факт, что во многом ВСУ уже работают по стандартам НАТО.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Большинство людей думают, что это (ред. – стандарты НАТО) оружие, что надо теперь «Калашников» поменять на М16, МиГ на F-16. Да, частично это правда, но есть очень много стран НАТО, которые до сих пор пользуются советским оружием», - отмечает Гарри Табах.

Как он объясняет, стандарты НАТО на самом деле проявляются во многих вещах: это структура командования, структура управление войсками, даже общение на одном языке, умение действовать не дивизиями, а бригадами или маленькими мобильными командованиями, координация авиации, артиллерии, флота, подводной лодки, спутников.

По словам военного, уже даже начало российско-украинской войны показало, что ВСУ действуют по стандартам НАТО, что украинские командиры и генералы уже используют западную систему ведения боевых действий, потому они и смогли отбить наступление войск рф.

«Это наши генералы. Если вы поставите их рядом с нашим генералом, я их не отличу. Если вы поставите вашего офицера, вашего солдата рядом с нашим, я их не отличу. Вот это и есть стандарты, они действуют», - подчеркивает Гарри Табах.

Как сообщала Politeka, Табах сообщил, что американские офицеры обязательно должны иметь еще какое-то образование помимо военного.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, какое оружие Запад готовит для нашего контрнаступления.