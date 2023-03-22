В течение 17-18 марта киевские интеллектуалы из команды «25 ступеней» ездили по Тернопольщинe с презентациями своих книг и концепции.

Об этом Олесь Доний рассказал в своем Facebook.

В поездках приняли участие соавторы книг «Сковорода и Мы» и Украинская мечта. 25 ступеней к общественному счастью». В частности, киевская делегация состояла из автора концепции «25 ступеней» Олеся Дония, руководителя издательства «Саммит-книга» Игоря Степурина, доктора политических наук Леонида Чуприя, доктора исторических наук Павла Гай-Нижника и доктора политических наук Николая Томенко.

Организатор поездки ученых по Тернопольщинe - доктор исторических наук Леонид Кравчук. Киевские интеллектуалы побывали и в Кременце, Бережанах и Збараже.

В Збараже они побывали в Тернопольском профессиональном колледже, а это звено в цепи военного образования. Вадим Ластовицкий, руководитель колледжа, был на фронте, воевал с российскими оккупантами, а на вопрос о богатом виде заведения он ответил, что все дело в отсутствии коррупции. Кроме того, ученые посетили больных ДЦП детей, ОО «Мой мир».

А в Тернополе прошло совместное заседание Института исследования национального наследия, Украинской академии геополитики и геостратегии, Академии социального управления Украины, Украинского фонда культуры в Тернопольском национальном медицинском университете имени И. Я. Горбачевского.

Как сообщала Politeka, Доний заявил, что сегодня россия пытается избавить украинцев от государства как предусловия для создания счастья.

Также Politeka писала о том, что Хомяк рассказал, сможет ли искусственный интеллект создавать новые смыслы.