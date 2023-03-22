Идеолог Олесь Доний рассказал, что многие украинские мыслители дошли до того, что в жизни нет смысла, если она не счастлива, а одной из предпосылок счастья является защита государства.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Подчеркиваю, счастье – индивидуальное. Это может быть поцелуй любимого человека, какого-нибудь парня, какой-то девушки, это может быть рождение ребенка, просто хорошая погода и кофе утром, это может быть премия или защищенная диссертация. То есть разное, а речь идет прежде всего о создании предусловий для счастья», - объясняет Олесь Доний.

По его словам, предусловием для счастья, в частности, есть защита нашего государства. Как подчеркивает эксперт, сегодня россия как раз пытается отобрать у нас государство, следовательно, и право на счастье – индивидуальное и общественное, ведь речь идет об уничтожении государства нашего общества и физическом уничтожении украинцев или же права людей быть украинцами.

«Нужно создать условия для здравоохранения, системы обучения и т.д. – это все общественные факторы. И это зависит от нашего содействия. Все, что общественное, это содействие. Потому и понимание счастья меняется, и условия для счастья меняются», - добавляет Олесь Доний.

Идеолог отмечает, что и у известных украинцев можно найти достаточно цитат о счастье, в частности, и у Сковороды, и у Чорновила, пусть это и не были оформлены концепции. То есть, констатирует он, мы приходим к пониманию того, что жизнь не имеет смысла, если в ней нет счастья.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что счастье люди могут ощущать и в очень закрытых обществах.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, на каких началах нужно будет восстанавливать экономику Украины после войны.