Оккупационная российская армия создает дроны с противопехотными минами МОН-50 и воздушным подрывом.

Испытания российских FPV дронов с противопехотными минами МОН-50, окупанты показали в своих телеграм каналах.

МОН-50 — противопехотная осколочная мина направленного поражения. Разработана в 1960-х — 1970-х годах, а быть точнее - скопирована с американской M18A1 «Клеймор».

Мина может устанавливаться в управляемом варианте, с электродетонатором ЭДП-р (ЕДП), запалом МД-5М с накольным механизмом НМ-71 или в неуправляемом варианте с взрывателем МВЭ-72 (МВЭ-НС), или взрывателем серии МУВ.

В качестве поражающих элементов могут использоваться цилиндрические осколки либо шарики.

В мире действует Оттавская конвенция, которая запрещает применять, накапливать, производить и передавать противопехотные мины. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей.

Однако несмотря на то что данные мины запрещены, оккупанты нередко применяют на захваченных территориях. Так в деоккупированной Дергачевской громаде Харьковской области украинские военные обнаружили минный коридор, который оккупанты готовили для ВСУ. В населенных пунктах Шопино, Токаревка и Гоптовка было установлено местонахождение мин МОН-90, МОН-50, Фугасов и ОЗМ-72.

"Мины шли цепью, оккупанты сделали коридор для прохождения наших сил и в случае входа в населенный пункт, они бы взорвали личный состав и технику. Также мы нашли Фугас и разминировали его для дальнейшего применения в наших интересах... Если бы минный коридор сработал — под огневое поражение попало бы мирное население", – сообщили в пресс-службе Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

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