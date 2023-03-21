Народный депутат Александр Качура сообщил, что российские олигархи потеряли огромное состояние из-за войны.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, у российских олигархов появился уникальный шанс, чтобы снять с себя наложенные Западом санкции и вернуть свое имущество за границей. Как отметил Александр Качура, российские олигархи должны просто доставить одного сумасшедшего деда в суд в Гааге.
«Учитывая, что российские олигархи уже потеряли из-за санкций миллиарды долларов, никогда еще жизнь одного пенсионера не стоила так дорого в россии», - сообщил Александр Качура.
Как отметил народный депутат, российские олигархи просто должны осознать, насколько много они потеряли из-за прихоти одного путина и как легко это все можно вернуть.
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«Давайте, мы верим и ждем», - добавил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура рассказал об очередных угрозах пропагандистов рф: «Это неизлечимо».
Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков рассказал о состоянии путина сейчас: «Под ним шатается его трон».