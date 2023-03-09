Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что не сам закон об иностранных агентах заставил грузин идти на протесты, это неудовлетворенность властью в общем.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Скорее бы она (ред. – ситуация) вышла из-под контроля. То правительство, которое сегодня в Грузии, является абсолютно марионеточным от россии», - заявляет Александр Новохатский.

По его словам, на самом деле, как показывает жизненный опыт, люди не выходят на улицы из-за того, что им не нравится какая-то формулировка в законе. Как объясняет эксперт, люди выходят от ощущения внутреннего несогласия с позицией, с поведением, с действиями правительства. То есть, констатирует гость программы, все дело не в том, что какие-то люди в Грузии прочитали законопроект и им не понравилось, они пошли на массовые мероприятия.

«Дело в том, что это накопилось: раздражение, неудовлетворение, эмоциональное невосприятие действий грузинского правительства, грузинского парламента, грузинского истеблишмента. Знакомая ситуация, правда? Этот законопроект, за который проголосовали, является уже просто спусковым механизмом в освобождении внутренней неудовлетворенности», - объясняет Александр Новохатский.

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