Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал назначение Семена Кривоноса на должность директора НАБУ и рассказал, чего от него ждать.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт отмечает, что фактически именно назначение директора НАБУ – это уже плюс, поскольку это было одно из условий Европейского Союза и МВФ Украине по предоставлению средств. В частности, напоминает он, из 18 миллиардов Украина получила уже 3, остается еще 15.

«Для меня очень важный показатель то, что когда он (ред. – Семен Кривонос) назначался в ГАСИ, он написал заявление в Антикоррупционное бюро, помним, задержали человека, который ему предложил 130 тысяч долларов, приговор 5 лет. И 100 тысяч долларов они перечислили на ВСУ. Я считаю, что это такой шаг, который говорит о человеке только хорошо», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Кроме этого, отмечает он, Семен Кривонос – это человек, очень хорошо знающий юриспруденцию и действительно понимающий, что такое работать в команде. В целом же, утверждает эксперт, к трем структурам – САП, НАБУ, Антикоррупционный суд – сегодня действительно высокое доверие.

«Я считаю, что господин Кривонос обязательно должен показать нам, что НАБУ работает и оно работает только в пользу граждан и борется с коррупцией», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

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