Идеолог Олесь Доний рассказал, что нет неверующих людей, поскольку у каждого есть какие-то принципы, а принципы – это не что иное, как вера.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Нет людей неверующих. Вот в чем проблема религиоведов, священников? Они делят людей на верующих, неверующих, полагая, что у них есть монополия на веру. Это право каждого – ходить в церковь или не ходить. Но вера – это не только у тех, кто ходит в церковь, есть люди религиозные и нерелигиозные, а все люди верующие, все 100%, даже самые худшие маньяки», - объясняет Олесь Доний.

По его словам, личная вера может быть даже больше и сильнее любой религии. В частности, эксперт напоминает, что Первая мировая война началась с Сараевского убийства, когда Гаврил Принцип убил австро-венгерского эрцгерцога Фердинанда. Он подчеркивает, что это убийство базировалось не на религиозных мотивах, а на вере в создание своего государства.

«У величайших маньяков 20 века в Европе, массовых садистов, Гитлера и Сталина, была вера: большевистская вера у Сталина и Ленина, и нацистская вера в Гитлера. Гитлер верил почему-то, что во всем виноваты евреи, это иррациональная вера, она неправильна, мы ее критикуем, презираем, не разделяем, но это вера», - констатирует Олесь Доний.

Как отмечает идеолог, штамп о верующих и неверующих очень распространен, но в таком случае мы презираем веру других людей. В то же время он подчеркивает, что все люди верующие, независимо от того, как часто они ходят в церковь или вообще не ходят. Поэтому, заключает эксперт, никто не может называть других неверующими, потому что у каждого из нас есть какие-то принципы, которые также являются нашей верой.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний заявил, что критическое мышление является позитивной целью, создание предпосылок для общественного счастья.

Также Politeka писала о том, что Степурин объяснил, что сначала нужно понять, что для нас индивидуальное и общественное счастье, а затем стремиться к этому.