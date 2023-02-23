Идеолог Олесь Доний объяснил, что украинские деятели прошлых веков внесли свой вклад в развитие национальной идеи, но мы должны анализировать и улучшать эти достижения.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ступень №1 – «Учись критическому мышлению». Почему в своей концепции «25 ступеней к общественному счастью» я поставил эту ступень первой? Потому что, если мы не будем анализировать предварительные этапы, предварительные идеи, то мы не сможем их улучшить», - объясняет Олесь Доний.

Как он отмечает украинскую идею, разрабатывали в свое время Бандера, Донцов, Михновский, они действительно внесли свой вклад в нашу национальную идею, они были прорывными, вдохновляли и вдохновляют до сих пор, но определенные идеи на этот момент уже устарели. Поэтому, подчеркивает идеолог, следует осмыслить эти наработки, иначе мы рискуем остаться на идейном уровне в 19 веке, в начале 20-го.

«Критическое мышление – это не критиканство, как некоторые могут подумать, то есть это не обижание всех и вся, как у нас очень часто бывает в соцсетях, что все плохие. Нет, критическое мышление есть ради чего-то ради цели. В этом случае, если мы говорим об общественном счастье, то об общественном благе. Критическое мышление существует ради позитивной цели, создания предпосылок для общественного счастья», - рассказывает Олесь Доний.

А для этого, констатирует эксперт, мы должны анализировать все, что удалось получить, что стоит сохранить и от чего лучше избавиться, чего нашим идеям и действиям не хватает.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что государство нам нужно для того, чтобы достичь счастья.

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