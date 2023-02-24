Директор издательства «Саммит-книга» Иван Степурин объяснил, что сначала нужно понять, что для нас индивидуальное и общественное счастье, а потом стремиться к этому.

Об этом он рассказал в программе «Сковорода и 25 ступеней».

«Последняя ступень, которая касается счастья, на мой взгляд, одна из самых, если можно так сказать, положительных, позитивных, самых подходящих целей, к которой должен стремиться в своей жизни человек – быть счастливым, делиться этим счастьем с окружающими тебя людьми и прилагать все усилия, чтобы в целом наша страна жила счастливо», - утверждает Иван Степурин.

Как объясняет гость программы, наше общественное счастье складывается из тех индивидуальных счастий, которые у каждого могут быть свои, но в целом мы можем стать счастливыми, только если у нас внутри есть это ощущение и в нашем окружении оно присутствует.

Сам же он, рассказывает директор издательства, пытается до конца разобраться в ощущении счастья как таковом. В частности, он вспоминает наше прошлое и отмечает, что люди ходили на демонстрации, слушали одно и то же от тех же людей и многие считали себя счастливыми и в той системе.

«Поэтому очень ценно и важно определить, в чем твое индивидуальное счастье и какое счастье ты хотел бы видеть в своей стране», - подчеркивает Иван Степурин.

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