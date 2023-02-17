Идеолог Олесь Доний объяснил, что украинцы должны не только учиться выбирать свою власть, но и уметь бороться за свои права и свободы, если кто-то их нарушает.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Когда я выписывал ступень «Учись выбирать», речь шла о нашей ответственности за власть, которая есть в Украине, потому что мы выбираем ее представительной демократией. То есть мы сами в избирательной кабинке голосуем, ставим галочку напротив фамилии кандидата в президенты, в депутаты Верховной Рады или местных советов», - объясняет Олесь Доний.

Как он отмечает, мы должны отучить себя брать на веру одноразовые обещания, вместо этого нужно проанализировать, кто и что тебе обещает, какие действительно взгляды у этого политика, чего от него можно ожидать, насколько он профессиональный и моральный, какой у него фон, какая история, какова вообще идеология партии.

«То есть разбираться. Это подразумевалось в ступени «Учись выбирать». Это один из элементов нашей работы над собой и, соответственно, влияния на ситуацию в Украине», - подчеркивает Олесь Доний.

Тем не менее, констатирует идеолог, есть масса способов, как исказить результаты выборов, поэтому получается, что ступень «Учись выбирать» будто теряет смысл. Как объясняет эксперт, концепция «25 ступеней к общественному счастью» работает комплексно, поэтому на такой случай есть ступень №2 – «Учись бороться за свои права и свободы».

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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