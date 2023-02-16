Политический философ Андрей Ермолаев объяснил, что старый однополярный мировой порядок показал свою несостоятельность, а неэффективность мировых институций – это признак его упадка.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает гость программы, сейчас очень распространена точка зрения, что российско-украинская война – это начало нового мира. Он добавляет, что это стало уже даже штампом, что рушатся некие нормы, правила и институты, сформированные по итогам Второй мировой войны, так званый Ялтинсько-потсдамский мир. Тем не менее, констатирует философ, кризис институций этого мира мы наблюдали и переживали добрых 30 лет назад.

«Сейчас, когда схватывается такой огромный период от Второй мировой уже к третьему десятилетию 21 века, российской агрессии против Украины – это все определяется как господство одного порядка и начало его разрушения. Я с этим категорически не согласен, потому что за кадрам остается порядок, просуществовавший добрую четверть века и показавший свою незавершенность и несостоятельность», - рассказывает Андрей Ермолаев.

По словам эксперта, мы находимся сейчас на пике этого недооформленного и недоразвитого переходного миропорядка, в котором остались нерешенными задачи старого порядка. В частности, отмечает он, все структуры признаются неэффективными: ОБСЕ, ООН, НАТО – вместо них появляются какие-то новые гибридные суррогатные формы типа Рамштайна. И этот однополярный порядок, утверждает философ, просуществовавший в условиях кризиса и неравномерного развития остальных, показал свое несовершенство и незавершенность.

«Диалоговый режим или режим согласованных действий очень быстро перешел сначала в фазу идеологической, политической, геополитической конфронтации, а затем уже оброс такими протоблоковыми противостояниями (поднявшиеся Китай, россия, Иран, Пакистан и другие государства – одно крыло, Соединенные Штаты, Великобритания, часть Западной Европы – другое крыло). Он начал даже обретать язык – автократия против демократия – это все сопровождает упадок однополярности», - заключает Андрей Ермолаев.

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