Эксперт по международным вопросам Аурагх Рамдан прокомментировал заявления Кабмина Турции о том, что обнаружено месторождение газа, которое позволит Турции стать самостоятельным игроком на этом рынке.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Этим заявлением он (ред. – Эрдоган) просто ставит людей в известность постфактум, что он будет заниматься этим, что будет добывать и увеличивать свою долю на международном рынке. Он становится игроком. Скорее всего, он хочет в ОПЕК+ или в какой-то картель. Он декларирует свои намерения. Он фактически добывает его (ред. – газ), разведкорабли и морские станции работают вплотную. У них уже маневры в этом регионе заложены в смету турецкого государства», - рассказывает Аурагх Рамдан.

По словам эксперта, Эрдоган хочет увеличивать свою позицию на углеводородном сегменте международного рынка. Кроме того, добавляет он, Турция становится газовым хабом, если исходить из заявлений москвы о том, что поставки по Турецкому потоку будут увеличиваться. Как отмечает гость программы, там есть свои максимальные пропускные способности, но все равно Эрдоган включается в эту игру.

«Кстати, он единственный бенефициар всего того, что происходит вообще во всем регионе: и в Украине, и на Ближнем Востоке, и на Закавказье, имеется в виду карабахский кризис. Единственный бенефициар – это Эрдоган. Он мастерски работает. Он везде с колес включает свои дивиденды, получает выгоду для своего государства», - подчеркивает Аурагх Рамдан.

Как утверждает гость программы, Эрдоган будет добиваться этих энергетических ресурсов и будет участвовать в этой игре наряду с Саудовской Аравией, с Ираном. По его словам, 2023 год будет полон энергетических баталий, вообще весь этот рынок будет переформатирован.

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