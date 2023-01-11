Военный эксперт Юрий Федоров объяснил, что одних российско-белорусских учений мало для того, чтобы организовать новое наступление на Украину в севера.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как объясняет эксперт, подготовка к наступлению – это подготовка не к фейковым мероприятиям, предназначенным для того, чтобы отвлекать внимание ВСУ от других более важных направлений. Без реальных учений, констатирует он, наступление невозможно, но не факт, что в беларуси готовятся именно к этому.

«Это может быть и то, и другое. Одних учений не достаточно для того, чтобы реально подготовиться к наступлению, провести наступление хоть сколько-нибудь серьезное, хоть сколько-нибудь предназначенное для того, чтобы достичь тех или иных реальных целей, а не просто быть отброшенными в первые же дни», - подчеркивает Юрий Федоров.

Для этого, рассказывает он, нужно развернуть в беларуси группировку не меньшую, чем та, которая была развернута год назад перед началом агрессии россии против Украины. Тогда, отмечает эксперт, там находилось порядка 45 тысяч российских войск, сейчас же - не более 10 тысяч.

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