Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что последний массированный ракетный обстрел Украины не принес россии результата.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я напомню, что 16 с 16 ракет над Киевом и Киевской областью были сбиты, то есть 100% эффективность. Да, есть определенные попадания в объекты энергетической инфраструктуры, но, я думаю, многие ощутили прямо на себе, что эти последствия, по сравнению с предыдущими обстрелами, намного меньше», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, в Киеве и во многих других городах после последнего массированного ракетного обстрела рф ни свет, ни вода не исчезли. Как отметил Борис Тизенгаузен, россияне тратят колоссальные средства на каждый массированный обстрел, но это уже не приносит никакого результата.

«У них там осталось на 2-3 залпа еще. А дальше что? Ну хорошо, отстреляются они, а дальше только ждать ракеты из Ирана. Но США делают все возможное, чтобы эти ракеты не прибыли», - заявил Борис Тизенгаузен.

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