Народний депутат Олександр Качура повідомив, що кремль заради власних цілей вбиває десятки тисяч своїх громадян.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Якщо не буде весь час загарбницьких, імперських постійних конфліктів, тоді взагалі перестане існувати ця імперія. Там почнуть всі народи від’єднуватися, і в них буде внутрішній конфлікт. Якраз ті регіони, які потенційно можуть давати спротив і які можуть проголосити про свою незалежність, росія якраз посилає їх більше всього в Україну, щоб вони помирали», - повідомив Олександр Качура.

За словами народного депутата, росія, почавши війну проти України, зараз стримує вирішення всіх інших питань і водночас вбиває тих, хто в майбутньому може почати боротьбу за незалежність свого народу. Як наголосив Олександр Качура, заради власних імперських цілей кремль хоронить в Україні десятки тисяч своїх громадян.

«Тут багато народів воює, вони під примусом це роблять. Росія їх знищує, і це нічим хорошим для російської федерації не закінчиться», - додав Олександр Качура.

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