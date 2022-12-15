Політичний та громадський діяч Дмитро Співак пояснив, що у майбутніх переговорах саме питання Криму буде найскладнішим, але путін заявляє, що у нього все йде за планом.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Крим сьогодні наріжний камінь, камінь спотикання (і весь світ це вже розуміє) у можливих майбутніх переговорах. Рано чи пізно переговори розпочнуться, позиції сторін лише діаметрально протилежні», - констатує Дмитро Співак.

Водночас путін, зазначає він, постійно каже, що у них все гаразд і все йде за планом. Як наголошує експерт, це геніальна фраза взагалі, але варто звернути увагу на те, що путін навіть скасував щорічну прес-конференцію. Тобто, пояснює він, щороку путін спілкувався з народом, з країною, звітував про успіхи та досягнення, а під час війни – відмовився.

До того ж, додає експерт, путін обізвав широкомасштабну війну спеціальною військовою операцією, а останнім часом це просто терористичні акти, оскільки противник б'є по нашій енергосистемі і залишає без світла, тепла, води мільйони людей. Проте, констатує він, звітувати про це путін не хоче, мабуть, такий у нього план.

«Зрозуміло, що для росії це (ред. – Крим) не просто сакральний півострів, це взагалі сакральна думка. А Україна чітко порушує питання про повернення Криму будь-яким способом, включаючи військовий. Володимир Зеленський неодноразово про це говорив і голова Офісу Президента Єрмак, і Залужний. Усі представники військово-політичного керівництва України про це говорять», - робить висновок Дмитро Співак.

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