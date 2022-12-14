Т. у. о. главы Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович специально для ECOBUSINESS GROUP рассказал об экологических реалиях и векторах развития учреждения в военное время.

В интервью подробно представлены ответы на следующие вопросы:

• основные изменения, которые произошли в экологическом законодательстве в 2022 г.;

• процент украинской территории, сожженный рф;

• размеры ущерба, нанесенного РФ окружающей среде Украины с начала полномасштабного вторжения;

• территории, наиболее пострадавшие от «русского мира»;

• состояние оккупированных РФ заповедников и природных парков;

• актуальное состояние лесных насаждений;

• последствия, которые будут начаты российскими войсками строительство укрепрайона вдоль левобережной части Херсонской области;

• природоохранные меры, предпринятые для стабилизации и улучшения окружающей среды;

• поддержка коллег, привлечение средства на восстановление окружающей среды, меморандумы о сотрудничестве, подписанные Госэкоинспекцией;

• вызовы, стоящие перед Госэкоинспекцией в 2023 году и перспективы преодоления проблем.